Olimpiyatta yetkili sayısına sınır geliyor

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na dışarıdan seyirci almama kararı sonrası bir sınırlama da organizasyona gelecek; uluslararası komite, ulusal ve bölgesel federasyon temsilcileri, basın mensupları ile sponsorların davet ettiği misafirlerine gelecek. Buna göre turnuva kapsamlı Japonya’ya gelecek toplamda 90 bin kişinin 11 bini Olimpiyat, 4 bini Paralimpik sporcu ve15 bini takım koçu ve oyunculardan oluşacak. Bunların dışında kalan katılımcı sayısının 60 binden 30 bine çekilmesi planlanıyor.