Böyle destek görülmedi... Bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ’da geçtiğimiz hafta sonu coşku tavan yaptı. Cumartesi günü Trabzon’daki kutlamalar tek kelimeyle inanılmazdı. Denizde yüzlerce teknenin eşlik ettiği ‘şampiyonluk filosu’, üstü açık otobüsle kortej eşliğinde Medical Park Stadı’na gitmişti. 41 bin kişilik Akyazı kupa töreninde tıklım tıklım dolarken, konserler, ışık şovları ve havai fişek gösterileriyle tarihi anlar yaşandı. Gece 00.00’a kadar süren kutlamalar, ertesi gün İstanbul’da devam etti.

Kendi rekorunu kırdı

Altay maçını tam 70 bin Trabzonsporlu Olimpiyat Stadı’nda izledi ve Bordo-Mavililer, 2010’daki (60 bin) taraftar rekorunu geçti. 2 günde 2 farklı statta davetlilerle birlikte toplam 120 bin kişi Şampiyon Trabzonspor’u izlerken, bilet satışından yaklaşık 40 milyon TL kulübün kasasına girdi.