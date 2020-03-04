Olimpiyatların tarihi değişebilir

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile imzalanan sözleşmeye göre, oyunların 2020 yılı içinde düzenlenmesi gerektiğini belirten Japonya Olimpiyat Bakanı Hashimoto, organizasyonun planlanan tarihte (24 Temmuz-9 Ağustos) yapılması için yoğun çaba harcadıklarını ancak sözleşmeye dayanarak yıl içinde başka bir tarihte de gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Olimpiyatlar öncesindeki test organizasyonları koronavirüs gerekçesiyle iptal edildi. Bu arada Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) İcra Kurulu, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tavsiyelerine uyacağını bildirdi. IOC ayrıca, sporculara da hazırlıklarına devam etme çağrısında bulundu.