Olimpiyatlardaki 5. Türk hakem Yener

Yılmaz’la birlikte 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Afrika kıtasından 2, Asya kıtasından 6, Amerika kıtasından 11, Avustralya kıtasından 1 ve Avrupa kıtasından 9 hakem olmak üzere toplam 30 hakem görev yapacak. Yener Yılmaz, 1948 yılında Londra Olimpiyatları’nda görev yapan ilk Türk hakemi Naili Moran’dan sonra, Turgut Atakol, Hüsamettin Topuzoğlu ve Recep Ankaralı ile Olimpiyat Oyunları’nda görev yapacak beşinci Türk hakemi olarak tarihe geçecek.