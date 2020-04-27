‘Olimpiyatlarda hedef final’

Fenerbahçe’nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, Sarı-Lacivertli ekibi ve Türkiye’yi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edeceğini dile getirdi. Emre,"Bayrağım ve kulübüm en önemli değerlerim. Olimpiyatlarda öncelikle bayrağımı temsil edeceğim ama birazda kulübümün imkanlarıyla orada olacağım. Oradaki hedefim, elimden gelen en iyi performansı sergilemek. Ben en iyisini yaptıktan sonra içim rahat edecek. Kimse bir madalya sözü veremez, öyle bir şey haddime değil. Öyle bir imkânım da yok. İnsanları kandırmış olurum ama sonuçta hedefim final.”