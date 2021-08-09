Olimpiyatta görev yapan 14 Türk hakemden biri olan; karate hakemi Uğur Kobaş ve ailesi, Suudi Arabistanlı sporcunun diskalifiye edildiği erkekler kumite +75 kilo finalinden sonra sosyal medya üzerinden tehditler alıyor. Kobaş, Suudi Arabistanlı Tareq Hamedi ile İranlı Sajad Ganjzadeh arasındaki +75 kilo finalinde hakem paneli ile doktorların verdikleri kararın arkasında olduğunu vurgulayarak, "İranlı karateci müsabaka alanını sedye ile terk ettiği için kurallar gereği Suudi sporcu ’hansoku’ oldu. Doktorların ve hakemlerin ortak kararını uygulamak orta hakem olarak bana düştü." ifadelerini kullandı.

Maç sonunda sosyal medya hesaplarına 300 bini aşkın mesaj ve yorum bırakıldığını belirten Kobaş, bu mesajlar arasında ölüm tehditleri olduğunu da ifade etti. Bu arada Kobaş eleme maçları haricinde sekiz finalin üçünü yönetme başarısı gösterdi.