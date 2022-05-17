Uğurcan Çakır için Olimpiyat Stadı’nın farklı bir anlamı var. Öyle ki çocukluk yaşlarında ailesiyle defalarca kez bu stadyuma giden ve Trabzonspor ’u tribünden izleyen Uğurcan, yıllar sonra ne hayal ettiyse gerçekleştirdi, hatta ötesine gitti. İstanbul’dan Trabzonspor’un altyapısına seçilmesinin ardından 2016’da profesyonel olan başarılı kaleci, başarı basamaklarını tek tek çıktı. Onur Kıvrak’ın ardından takımın 1. kalecisi oldu, kaptanlık pazubandını taktı, devamında da A Milli Takım ’da kaleyi teslim aldı. Uğurcan, son 3 yılda ise Olimpiyat Stadı’nda 3 farklı kupayı havaya kaldırdı. İlk olarak 2020’de Türkiye Kupası’nı kazanan kaptan, geçtiğimiz yıl Abdullah Avcı yönetiminde Olimpiyat’ta Süper Kupa sevinci yaşadı. En sonunda da Süper Lig şampiyonluğu ile koleksiyonu tamamlandı. 70 bin taraftarın önünde Altay maçının ardından lig kupasını sahaya getiren Uğurcan’un bu stattaki hikayesi bambaşka bir anlam kazandı.

Tarih 13 Eylül 2009

Uğurcan henüz 13 yaşında ve Trabzonspor forması ile Olimpiyat Stadı’nın tribünlerinde...

29 Temmuz 2020

Kaptan Uğurcan ve arkadaşları, finalde Alanyaspor ’u 2-0 yendikten sonra Türkiye Kupası’nı böyle havaya kaldırmıştı.

27 Ocak 2021...

Trabzonspor, Olimpiyat’taki 2-1’lik Başakşehir galibiyeti ile Süper Kupa’ya uzandı. Uğurcan bu stattaki 2. kupasını aldı.

15 MAYIS 2022

Ve tarihi fotoğraf. Uğurcan Çakır’ın önünde Süper Lig Kupası, arkasında onbinlerce Trabzonspor taraftarı...