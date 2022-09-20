Eski milli güreşçi ve milletvekili olan 91 yaşındaki Mustafa Dağıstanlı, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Dağıstanlı için bugün Ankara’da cenaze töreni düzenlendi. Törende; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Dağıstanlı’nın yakınları ve spor dünyasından bir çok isim yer aldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dağıstanlı’nın ay-yıldızlı bayrağa sarılı naaşı toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı içerisinde yer alan Türk Güreş Vakfı defin alanına götürüldü.

İHA