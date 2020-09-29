Olimpiyat meşale koşusu 25 Mart’ta başlıyor

Salgın nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili takvim netleşmeye başladı. Tokyo Organizasyon Komitesi olimpiyat meşale koşusunun 25 Mart’ta Fukushima eyaletindeki J-Village Stadyumu’ndan başlayacağını açıkladı.

Erteleme nedeniyle ek maliyetlerden dolayı meşale koşusu rotasının kısaltılacağı tartışılırken, organizasyon komitesi önceki plan rotasına sadık kalacaklarını bildirdi. Bu arada olimpiyat ateşi mart ayında, Japonya’ya getirilmişti ve 1 Kasım’a kadar da halka açık sergileniyor.