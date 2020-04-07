Olimpiyat mağdurları!

Liliana Rachel (29) ve Rene Beck (37) adlı çift, 2020 Olimpiyat yılı için kendilerine güzel bir gezi rehberi hazırlamıştı. Alman çift, 24 Temmuz’da Tokyo’da başlayacak Olimpiyat Oyunları’nı yerinde izlemek için Japonya’ya arazi tipi araçla gitmeyi ve Almanya’dan başlayıp 22 ülkeden geçerek 15 bin kilometre yol kat etmeyi planlamışlardı. Ancak Liliana ve Rene’nin planları küresel koronavirüs salgını nedeniyle altüst oldu. Alman çift sadece geziden geri kalmadı,evlerinden de oldu! Çünkü ikili, bu gezi için Almanya’nın Dresden kentindeki evlerini yıl sonuna kadar kiralamıştı.

Rene Beck: Sadece 2.020km gidebildik

Alman çift arazi tipi binek araçlarıyla 1 Mart’ta yola çıktı ama ilk engeli Hırvatistan sınırına geldiklerinde yaşadılar. Çünkü küresel salgın nedeniyle sınırlara seyahat kısıtlamaları getirlimişti. Bu nedenle Alman çift geri dönmek zorunda kaldı. Beck yaptığı açıklamada,“15 bin kilometre yerine, dönüş yolculuğu da dahil olmak üzere sadece 2 bin 020 kilometre gidebildik” dedi.

35 bin Euro ayırmışlardı

Hayallerindeki bu yolculuk için 35 bin Euro biriktiren Liliana Rachel ve Rene Beck paranın bir kısmıyla, arazi otomobillerini yaşam alanına dönüştürdü. Beck,araçlarında yaptıkları değişiklikleri “Çadırlı bir bagaj,bir kompresör soğutucu, bir yatak sistemi ve güneş enerjisiyle ısıtma sistemi” olarak ifade etti. Genç çift, araçlarında rahat bir şekilde duş aldıklarını, yemek yaptıklarını ve uyuduklarını belirtti.