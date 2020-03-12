Olimpiyat için büyük çelişki!

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi İcra Kurulu Üyesi Haruyuki Takahashi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehdidinin artması halinde 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın ertelenebileceğini söyledi.

Takahashi, “Oyunların iptal edilme olasılığı bulunduğunu düşünmüyorum. En mantıklı seçenek, ertelenmesi olur. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), oyunların mali boyutunu göz önüne alarak iptal kartını seçenekler arasına sokmaz” ifadelerini kullandı.

Takahashi’nin açıklamalarının ardından Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, erteleme ya da iptal seçeneklerinin şu an için gündemlerinde bulunmadığını, hazırlıkların planlandığı gibi sürdüğünü duyurdu.