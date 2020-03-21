Olimpiyat ateşi Tokyo’da yandı!

Olimpiyatların başlangıcını simgeleyen olimpiyat meşalesi, yeni tip coronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle akıbeti belirsizliğini kOlimpiyatloruyan 32. Olimpiyat Oyunları’nın düzenlenmesi planlanan Tokyo’ya ulaştı.

21 Mart 2020, Cumartesi 07:19 Son Güncelleme:
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Olimpiyat ateşi Tokyo’da yandı!

Japonya’ya getirilen olimpiyat meşalesi, ülke genelinde sürecek 121 günlük seyahatine bugün başlayacağı belirtildi. İlk olimpiyat ateşi, 12 Mart’ta Yunanistan’ın tarihi Olympia kasabasındaki Hera Tapınağı’nda yakılmış ve 1 hafta ülkede gezdirildikten sonra önceki dün Atina’da Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi yetkililerine verilmişti.

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