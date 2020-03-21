Olimpiyat ateşi Tokyo’da yandı!
Olimpiyatların başlangıcını simgeleyen olimpiyat meşalesi, yeni tip coronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle akıbeti belirsizliğini kOlimpiyatloruyan 32. Olimpiyat Oyunları’nın düzenlenmesi planlanan Tokyo’ya ulaştı.
Japonya’ya getirilen olimpiyat meşalesi, ülke genelinde sürecek 121 günlük seyahatine bugün başlayacağı belirtildi. İlk olimpiyat ateşi, 12 Mart’ta Yunanistan’ın tarihi Olympia kasabasındaki Hera Tapınağı’nda yakılmış ve 1 hafta ülkede gezdirildikten sonra önceki dün Atina’da Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi yetkililerine verilmişti.