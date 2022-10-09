Sezon başı Galatasaray 'dan İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan'ın Çizme macerası fena başlamamış, genç yetenek ilk iki maçında 2 gol 1 asiste imza atmıştı. Ancak ilerleyen haftalar, Rumen oyuncuya iyi gelmedi. Formu giderek düşen Morutan, 6. haftadaki Venezia karşılaşmasında kulübeye hapsolurken, sonraki Perugia karşılaşmasında 17 dakika, dünkü Parma karşılaşmasında da 19 dakika süre alabildi.

23 yaşındaki futbolcu en az 25 maçta 45 dakika forma giyerse ve takımı Serie A'ya yükselirse, İtalyan kulübünün zorunlu olarak 5.5 milyon Euro ödeyip bonservisini alması gerekiyor. Morutan, şu ana kadar 4 maçta 45 dakikadan fazla oynayabildi.