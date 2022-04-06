galatasaray" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Galatasaray 'ın sezon başında Steaua Bükreş'ten 4.1 milyon Euroya transfer" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> transfer ettiği Olimpiu Morutan iyi başladığı Galatasaray kariyerinde büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Galatasaray formasıyla 31 karşılaşmada görev yapan Rumen yıldız 3 gol 5 asistlik performans sergilese de son dönemde yedek kulübesinden çıkamıyor. Son olarak Gaziantep FK maçında forma giyen Morutan, istatistikleriyle büyük şaşkınlık yaratmıştı. Morutan, Gaziantep FK karşısında 0/2 şut denemesi - 0/1 orta isabeti - 4/10 ikili mücadele kazanma - %83 Pas başarısı ve 0 top çalma ile oynamıştı.

NE TERİM'LE NE TORRENT'LE

Galatasaray'da Fatih Terim'in isteği üzerine transfer edilen Morutan, tecrübeli teknik adamla da istikrarı yakalayamamıştı. Terim'in görevden alınmasının ardından yerine getirilen Domenec Torrent de Morutan'dan fayda sağlayamadı. Genç yıldız Torrent'le süre bulmakta zorlandı. Morutan son oynanan Fatih Karagümrük maçında yedek kulübesinde olmasına rağmen süre bulamamıştı.

DEVRE ARASINDA MALATYA'NIN KAPISINDAN DÖNDÜ

Ocak transfer döneminde kiralık olarak gönderilmesi gündeme gelen Morutan için Yeni Malatyaspor'un devrede olduğu iddia edilmişti. Rumen yıldızın 6 aylığına Yeni Malatyaspor'a bedelsiz olarak kiralanacağı iddia edilmiş fakat transfer gerçekleşmemişti. Olimpiu Morutan'ın menajeri Victor Becali, Ocak ayında yaptığı açıklamada "Şimdi ne yapacağız. Başka bir teknik direktör gelince bütün takım gönderiliyor mu? Morutan'a büyük paralar ödendi. Morutan'dan daha yüksek kontratlı oyuncular var takımdan ayrılabilecek ya da kiralık gönderilebilecek" açıklamasını yapmıştı.

RUMEN BASINI MORUTAN'IN YENİ ADRESİNİ DUYURDU

Galatasaray'da geleceği belli olmayan Olimpiu Morutan için ülkesi Romanya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. ProSport'ta yer alan habere göre Olimpiu Morutan, Suudi Arabistan Ligi ekplerinden Al-Ain'e transfer olacak. Haberde Morutan'ın Fatih Terim ve Domenec Torrent ile istikrarı yakalayamadığı ve transfere sıcak baktığı vurgulandı.

PorSport'ta yer alan haberde şu ifadelere yer verildi;

"Geçen yaz kariyerinin en önemli transferine imza atan Olimpiu Morutan, şimdi transfer listesinde yer alıyor. Galatasaray, Olimpiu Morutan'ı 4.1 milyon euro karşılığında FCSB'den transfer etti. Rumen orta saha oyuncusu Fatih Terim'in takımında hızla üstünlük sağladı veGalatasaray'daki ilk maçlarında attığı goller ve kararlı paslarıyla hayran bıraktı. Ancak Rumen orta saha oyuncusunun takdir edilen gelişimi, takımın elde ettiği sonuçlarla birlikte söndü. Ligde düşmemek için ciddi bir şekilde yarışa giren Galatasaray, Fatih Terim'i Domenec Torrent ile değiştirme kararı aldı. Torrent ile güzel sonuçlar gelmeye başladı ama Morutan yedek kulübesinden çıkamadı.

Bu şartlar altında kulüp yetkilileri şimdiden 22 yaşındaki futbolcudan ayrılık hazırlıklarına başladı. Morutan'ın maaşı Romanya ligi için çok yüksek olduğundan orta saha oyuncusunun ülkesine dönmesi imkansız. Galatasaray, Körfez ekibi Al-Ain ile Morutan'ın transferi konusunda görüşmelere yeniden başladı.

Al-Ain, Olimpiu Morutan'ı transfer etmek için 4 milyon euro ödemeye hazır. Morutan, şu anda Galatasaray'da aldığı maaştan daha yüksek bir maaşla Al-Ain'in yolunu tutabilir.

BİR İDDİA DAHA: 10 MİLYON EURO

Liga1Romania adlı Twitter adresi ise "Galatasaray ve Al Ain, Olimpiu Morutan'ın transferi için görüşüyor. FCSB'den Türkiye'ye 3.5 milyon euro'ya getirilen orta saha oyuncusu, 10 milyon euro'ya Araplara gidebilir ve şu an sahip olduğu maaşın iki katı olabilir." iddiasında bulundu.





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(Ajansspor)