Galatasaray 'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan'ın menajeri Victor Becali, Sarı-Kırmızılı ekipte son haftalarda forma şansı bulmakta zorlanan Rumen futbolcunun takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Rumen basınından Digisport'a konuşan Becali, Morutan hakkında çıkan transfer iddialarına değinerek, "Morutan hakkında çok şey söyleniyor. Her gün transfer olacağı konuşuluyor. Çok iyi İngilizce bilmemesi sorun değil. Fatih Terim onu istediği için takıma getirdi. Şu anda Galatasaray'ın Başkanı yok. Bakalım teknik direktör kalacak mı? Morutan hakkında şu anda karar verecek kimse yok. Sonrasında ne olup bitecek hep birlikte göreceğiz. Haaland ve Mbappe'nin bile nereye gidecekleri bilinmiyor. 8-10 milyon Euro'luk haberler beni ciddi şekilde eğlendiriyor." sözlerini dile getirdi.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Olimpiu Morutan, bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 32 maçta forma giyerken 3 gol ve 5 asistlik performansa imza attı.



