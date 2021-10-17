Olimpiu Morutan: Daha çok atak yapmamız gerekiyordu

Süper Lig ’in 9. haftasında Konyaspor 'u 1-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini alan Galatasaray 'da Olimpiu Morutan maç sonu karşılaşmayı değerlendirdi.

Maça ilk 11'de başlayan ve 61. dakikada yerini Ryan Babel'e bırakan Morutan, kazandıkları için mutlu olduğunu dile getirdi ve maçın ikinci yarısında çok geriye çekildiklerini söyledi.

Olimpiu Morutan'ın açıklamaları şu şekilde:

"1-0 kazandık bu akşam. İlk devre birkaç pozisyon yakaladık, 2-0, 3-0 yapabilirdik. İkinci yarıda geriye çok çekildik, daha çok atak yapmamız gerekiyordu ama sonuç olarak kazandığımız için mutluyum."







