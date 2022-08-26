Olimpik yüzme havuzunun açılması ile olimpiyatlara damga vurdular

Eskişehirli vatandaşların yüzme sporuna karşı büyük ilgi duyduğunu ifade eden eski milli sporcu ve yüzme antrenörü Furkan Kızılkaya, kayıtlar başta olmak üzere temel eğitimde ve performans gruplarında bir artış yaşandığını belirtti. Kentin, yüzme branşında yetenekli sporcular yetiştirdiğini ileten eğitmen Kızılkaya ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kendilerine ait yüzme havuzları olan kulüpler ile mücadele ederek başarılar kazandıklarını dile getirdi. Ailelerin, çocuklarını yüzmeye teşvik etmesinin ilk aşamada başarıyı sağladığına dikkat çeken Kızılkaya, “Türkiye’de ilk defa 5’ncisi düzenlenen Konya İslami Dayanışma Oyunları’nda paralimpik branşı dahil edildi ve bu durum sporcularımızı motive etti” dedi.

“Paralimpik özel bir dal ve sporcuları bu konuda yönlendirmek çok önemli”

Olimpiyatlar gibi büyük organizasyonlara daha fazla engelli sporcunun dahil edilmesinin, insanları spora teşvik ettiğini ifade eden Kızılkaya, “Paralimpik özel bir dal ve konuda sporcuları yönlendirmek çok önemlidir. Onların spor ile hayata tutunmaları ve spor ile var olmaları; engelli sporcularımıza muazzam bir kimlik kazandırıyor. Hayatta zorluklar ile baş etmek ve konuda onları destekleyip yardımcı olmak, sporcuların önünü açıyor” şeklinde konuştu.

“Eskişehir’de olimpik yüzme açılması bizim de önümüzü açtı”

Paralimpik sporcu yetiştirebilmenin özel bir iş olduğuna değinen Furkan Kızılkaya, konu ile alakalı olarak durumu şu şekilde özetledi:

“Paralimpik antrenörleri farklı bilgi ve donanım istiyor. O konuda yetiştirilmiş veya hali hazırda antrenörlerin bulunması duruma katkı sağlayacaktır. Ailelerin spora karşı açış açısı da önemli bir kriter. Eskişehir’de olimpik yüzme havuzunun açılması bizim de önümüzü açtı. Çünkü kısıtlı imkanlar ile çalışıyorduk. Böyle bir tesise sahip olmak, başarılarımıza başarı kattı. Tesisimiz ilk sezonunda ilk meyvelerini verdi. İlerleyen dönemlerde çok daha büyük sporcular yetiştirebileceğimize inanıyorum. Çünkü başarı ve potansiyeli belli. Bu konuda hem Eskişehir’e güveniyorum hem de sporcularımızın ailelerinin potansiyeline inanıyorum.”

“Her zaman en büyük hedefim olimpiyatlar oldu”

Genellikle rakiplerinin ayakları ve kolları olduğunu anlatan paralimpik milli yüzücü Ramazan Güven, en sonuncu yarışta çok çabalamasına rağmen kaybettiğini üzülerek belirtti. Ayağı ve kolları sağlam olan sporcular ile mücadele ettiğine değinen Eskişehirli rekortmen sporcu Güven, “Avrupa’da bir cihaz var ve sporcular o aletler ile ölçülüp kategorileri belirleniyor. Ben de Avrupa’ya gidip ölçümler yaptırsaydım bundan çok daha iyi dereceler elde ederdim. Her zaman en büyük hedefim olimpiyatlar oldu” dedi.

“Avrupa’ya gidip orada ölçüm yaptırmak ve doğru kategoride yarışmak istiyorum”

Aralık ayından tekrar milli takım seçmelerine gireceğini aktaran Güven, “2019’da kendi kategorimde Türkiye rekoru kırdım ve Milli Takım derecesine 1 buçuk dakika fark attım. Yine çalışmalarıma aynı şekilde devam edip farkımı ortaya koyacağım. Avrupa’ya gidip orada ölçüm yaptırmak ve doğru kategoride yarışmak istiyorum” diye ifade etti.

“Bu salonu açmaları bizim için çok büyük bir şey” diyen Eskişehirli yüzücü Güven, “Önceden Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda antrenman yapıyorduk. Orası 25 metreydi ve bizi belli bir yere kadar götürüyordu. Şimdi 50 metrede çalışıyoruz ve durumlar çok daha iyi bir hale geldi” dedi.

Ramazan Güven, Sümeyye Boyacı’yı tebrik etti

Eskişehirli milli yüzücü Ramazan Güven, Konya İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele eden Sümeyye Boyacı başta olmak üzere diğer tüm Milli Takım sporcularını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İHA