Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Olimpik Tırmanış etkinliği için Bolkar Dağları'nda kamp yerine ulaşan tırmanıcılar, olimpik seminerin ardından yürüyüş yaparak günü tamamlayacak.

Tırmanıcılar, Olimpik Tırmanış'ın ardından yarın seminer ve çevre temizliğiyle etkinliği sonlandıracak.

Olimpik hareket ve olimpik değerlerin kutlanması adına düzenlenen seminerlerde, olimpizm değerleri ve açık hava sporları arasındaki uyum hakkında raporların sunumları ve tartışmaları yapılacak.

Olimpik Tırmanış'ta bu yıl "Bir değer olarak çevre" teması işlenecek.

AA