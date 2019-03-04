Nantes kulübü, Cardiff City'e sattıkları ancak yeni takımına gitmek için bindiği uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emiliano Sala için 30 Ocak'ta bir tören düzenlemişti.

Sala'yı taşıyan uçağın kaybolmasının ardından oynadıkları ilk maçtan önce tribünler, Arjantinli futbolcu için bir koreografi hazırlamış ancak taraftarların kullandıkları yanıcı maddeler nedeniyle Nantes'a 16 bin 500 euro para cezasına çarptırılmıştı.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nin aldığı bu karara dün Olimpik Marsilya tribünleri ise çok sert bir tepki gösterdi. Fransız kulübünün taraftarları, Saint-Etienne'i 2-0 yendikleri maçta açtıkları pankartta kararı şu sözlerle protesto etti:

"Bir saygı gösterisi için 16 bin 500 euro para cezası... Kalbinizin yerinde para çantası taşıyorsunuz. Utanmalısınız!"

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler