Olimpik Judo Milli Takımı’nın 3. etap kampı Antalya’da sürüyor

Olimpik Judo Milli Takımı’nın üçüncü etap hazırlık kamp çalışmaları, Antalya’da sürüyor. Federasyondan yapılan açıklamada, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) ve Avrupa Judo Birliği’nin (EJU) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde turnuvalara ara verdiği hatırlatılırken, Olimpik Judo Milli Takımı’nın 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na hazırlık çalışmalarına İstanbul ve Erzurum’daki kampların ardından Antalya’da devam ettiği bildirildi.

Bu kamp döneminde milli judocuların, randori ve taktik ağırlıklı antrenmanlar gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, salgın nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na puan ve kota kazandıran maç takviminin IJF tarafından açıklanmasına kadar Olimpik Milli Takım kadrosunun aralıksız kamplarının devam edeceğini belirtti.

Başkan Huysuz, "Judocularımızı yarın müsabakalar başlayacakmış gibi hazır ve formda tutmak için periyotlar halinde kamplara almaya devam ediyoruz. Bu sürecin üçüncü etabını da Antalya’da başlatmış bulunmaktayız. Sporcularımızın, sağlık kuralları ve hijyen ortamında antrenmanlarını yapmalarını sağlıyoruz. Özlem ve heyecanla beklediğimiz uluslararası organizasyonlarda bu çalışmalarımızın karşılığını alacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.