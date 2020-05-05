Turkish Airlines EuroLeague'de Ettore Messina yönetiminde yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen AX Armani Exchange Olimpia Milan (Olimpia Milano), gözünü Fenerbahçe'nin yıldızlarında dikmiş durumda.

SuperBasket'in daha önce yaptığı habere göre Olimpia Milano, yeni sezonda kadrosunu Nikola Kalinic ve Luigi Datome ile güçlendirmek istiyordu. Bugün ise Fenerbahçe'den çok daha flaş isimler gündeme geldi.

Basket Universo'nun SBDaily'ye dayandırdığı habere göre Olimpia Milano, ekonomik açıdan küçülmesini beklediği Fenerbahçe Beko'dan Datome ve Kalinic dışında Derrick Williams ile Nando De Colo'yu da kadrosuna katmak istiyor.

Olimpia Milano'nun Türkiye'den kadrosuna katmak istediği isimler sadece Fenerbahçe'nin oyuncularıyla sınırlı değil. İtalyan ekibi, Anadolu Efes ile 1+1 yıllık kontratındaki opsiyonu kullanıp kullanmayacağı belli olmayan Chris Singleton'ı da kadroya katmak istiyor.

Messina'nın ekibi yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen eski Fenerbahçeli Ekpe Udoh için de devrede. Nijeryalı uzunu Anadolu Efes'in de kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

Yıldız oyun kurucu arayışı sürüyor

Sergio Rodriguez'i kadrosunda bulunduran Olimpia Milano, yıldız bir oyun kurucu için de arayışlarını sürdürüyor.

Real Olimpia Milano'ya göre Scottie Wilbekin ile Nick Calathes isimleri öne çıkarken Basket Universo, Malcolm Delaney isminin de gündemde olduğunu aktarıyor.

Milano ayrıca Kalinic'in alternatifleri olarak da Ulanovas ve Abalde'yi belirlemiş durumda.



