Turkish Airlines EuroLeague'de Ettore Messina yönetiminde yeni sezona iddialı girmek isteyen Ax Armani Exchange Olimpia Milan, gözünü Fenerbahçe'nin yıldızları Luigi Datome ve Derrick Williams'a çevirmiş durumda.

Sergio Rodriguez ile sözleşme uzatan Milano, CSKA Moskova'dan ayrılan Kyle Hines'ı kadrosuna katarak flaş bir transfere imza atmıştı.

La Gazetta dello Sport'un da haberleştirdiği şekilde Milano, bir süredir kadrosuna katmak istediği Fenerbahçe'den Luigi Datome için temaslarını hızlandırırken Maccabi Tel Aviv'in gündeminde yer alan Derrick Williams'ı da kadrosuna katmak istiyor.

Ettore Messina yönetimindeki ilk sezonda EuroLeague'de istediklerini yapamayan Olimpia Milano, Zalgiris forması giyen Edgaras Ulanovas'ı da alternatifleri arasında bulunduruyor.