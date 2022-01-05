Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden İtalyan ekibi Olimpia Milano, guard rotasyonu için aradığı ismi yine İtalya'dan buldu. Milano, sezona Varese ile başlayan George 'Trey' Kell'i kadrosuna kattı.

Olimpia Milano, Kell ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Bu sezon Varese formasıyla İtalya Ligi'nde 10 maça çıkan Kell; 15.3 sayı, 4.1 ribaunt, 3.1 asist ortalamaları yakalamıştı.

25 yaşındaki guard, ilk EuroLeague macerasını Olimpia Milano forması altında yaşamaya hazırlanıyor.