Olimpia Milano, Nunnally yüzünden hükmen mağlup oldu!

İtalya Serie A'da Pistoia'yı ile deplasmanda karşılaşan ve rakibini 91-81'lik skorla mağlup eden Olimpia Milano'nun 20-0 hükmen mağlubiyet cezasına çarptırıldığı açıklandı.

Ceza sebebi ise Fenerbahçe'nin eski oyuncusu James Nunnally! Avellino forması giydiği dönemde paylaştığı bir tweet sebebiyle ceza alan ABD'li basketbolcu, henüz cezasını çekemeden Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Türkiye ve NBA macerası sonrası İtalya'ya dönen Nunnally, cezası unutulunca Pistoia karşılaşmasında oynadı.

Bunun üzerine 28 yaşındaki oyuncu kural dışı bir şekilde Olimpia Milano formasını giydiği için Pistoia hükmen galip sayıldı.