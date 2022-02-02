Turkish Airlines EuroLeague'de çift maçlı haftanın açılışında Asvel karşısında kritik bir galibiyet alan Fenerbahçe Beko, zorlu İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Milano'nun konuğu olacak. Sarı Lacivertliler, Euroleague'de çıktığı 20 maçta 10 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı, 10. sırada bulunuyor. Zirveye oynayan Milano ise yaptığı 21 maçtan 15'ini kazandı ve 3. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı İtalyan ekibi, 68-43'lük skorla kazanmıştı.

Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

3 Şubat Perşembe günü Mediolanum Forum'da oynanacak ve TSİ 22.30'da başlayacak Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Sasa Pukl, Joseph Bissang, Josip Radojkovic hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe Beko, rakibiyle oynadığı 19 EuroLeague maçında 13 galibiyet elde etti. İki takım, bu sezon 12 Kasım’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştı. Armani Milano, temsilcimizi 43-68 yenmeyi başardı. Fenerbahçe Beko’da Pierria Henry 12 sayıyla çift hanelere ulaşan tek oyuncu olurken, Milano’da Shavon Shields 13, Gigi Datome ise 11 sayı buldu.

Takım İstatistikleri – Hücum (Armani Milano - Fenerbahçe Beko):

Atılan Sayı: 81.2 – 89.8

2 Sayı: %51.4 - %57.9

3 Sayı: %36.4 - %34.2

Serbest atış: %76.2 - %74.8

Ribaund: 32.1 – 32.5

Asist: 16.0 – 18.7

Top çalma: 6.9 – 8.6

Blok: 2.5 – 2.1

Takım İstatistikleri – Savunma (Armani Milano - Fenerbahçe Beko):

Yenilen Sayı: 73.8 – 79.0

2 Sayı: %49.8 - %54.2

3 Sayı: %33.5 - %33.4

Serbest atış: %76.3 - %82.4

Ribaund: 34.3 – 31.9

Asist: 14.4 – 16.1

Top çalma: 5.4 – 8.2

Blok: 1.7 – 2.0

İstatistik Liderleri (Armani Milano - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Shavon Shields 12.6 / Jan Vesely 17.6

Ribaund: Nicolo Melli 5.7 / Jan Vesely 5.9

Asist: Sergio Rodriguez 4.8 / Nando De Colo 4.0

Top çalma: Nicolo Melli 1.2 / Pierria Henry 1.8

Verimlilik: Shavon Shields 14.5 / Jan Vesely 17.6