Turkish Airlines EuroLeague'de aldığı üst üste 10 galibiyet ile yeniden Play-Off potasına giren Fenerbahçe, son olarak Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes'ten 32 sayı fark yemişti. Igor Kokoskov yönetimindeki Kanarya, şimdi ise 27. maçında Olimpia Milano ile kozlarını paylaşacak. 15 galibiyet ve 11 yenilgi ile yoluna devam eden Sarı-lacivertliler, zorlu İtalya deplasmanında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Fenerbahçe, Milano karşısında zafere uzanarak, yeniden yükselişini sürdürmeyi planlıyor. Öte yandan EuroLeague'in ilk yarısında oynanan mücadeleyi İtalyan temsilcisi 79-71 kazanmıştı.

Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TSİ 22.45’te Mediolanum Forum’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Sasa Pukl (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Joseph Bissang (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko, AX Armani Exchange Milan mücadelesinin ardından 4 Mart Perşembe günü Fransa’ya geçecek ve 5 Mart Cuma günü TSİ 22.45’te ASVEL’e konuk olacak.

Takım İstatistikleri – Hücum (Armani Milano - Fenerbahçe Beko):

Atılan Sayı: 81.7 – 78.8

2 Sayı: %51.6 - %57.0

3 Sayı: %42.1 - %40.1

Serbest atış: %80.6 - %83.3

Ribaund: 30.7 – 30.1

Asist: 16.2 – 19.5

Top çalma: 6.5 – 6.5

Blok: 2.2 - 2.0

Takım İstatistikleri – Savunma (Armani Milano - Fenerbahçe Beko):

Yenilen Sayı: 77.7 – 79.6

2 Sayı: %52.2 - %53.2

3 Sayı: %38.2 - %37.6

Serbest atış: %80.1 - %78.5

Ribaund: 33.9 – 32.5

Asist: 16.9 – 20.0

Top çalma: 5.7 – 7.2

Blok: 2.4 – 2.3

İstatistik Liderleri (Armani Milano - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Punter 14.0, Shields 13.1, Delaney 10.9 / De Colo 14.9, Vesely 13.2, Brown 10.0

Ribaund: Leday 4.7 / Vesely 5.3

Asist: Rodriguez 4.5, Delaney 3.9 / De Colo 4.1, Brown 3.9

Top çalma: Shields 1.2, Delaney 1.0 / De Colo 1.4, Brown 1.4

Verimlilik: Shields 15.0, Leday 13.0, Rodriguez 12.2 / De Colo 18.1, Vesely 17.4, Pierre 11.5

Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko, rakibiyle oynadığı 17 EuroLeague maçında 12 galibiyet elde etti. Ligin ilk yarısında 15 Aralık tarihinde İstanbul’da oynanan mücadeleyi 71-79’luk skorla kazanan taraf Milano oldu. Fenerbahçe Beko’da Dyshawn Pierre 16, Danilo Barthel 13 sayı üretti. Milano’da ise Zach Leday 15, Kevin Punter 13 sayı buldu.

2020-21 – Normal Sezon – Fenerbahçe Beko 71-79 AX Armani Exchange Milan

2019-20 – Normal Sezon – Fenerbahçe Beko 73-64 AX Armani Exhange Milan

2019-20 – Normal Sezon – AX Armani Exchange Milan 87-74 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Normal Sezon - AX Armani Exchange Olimpia Milan 90 – 104 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Normal Sezon - Fenerbahçe Beko 92 – 85 AX Armani Exchange Olimpia Milan

2017-18 – Normal Sezon Fenerbahçe Beko 89 – 70 AX Armani Exchange Olimpia Milan

2017-18 – Normal Sezon - AX Armani Exchange Olimpia Milan 86 – 92 Fenerbahçe Beko

2016-17 – Normal Sezon - Fenerbahçe Beko 86 – 79 EA7 Emporio Armani Milan

2016-17 – Normal Sezon - EA7 Emporio Armani Milan 70 – 79 Fenerbahçe Beko

2014-15 - Top 16 – Fenerbahçe Beko 98 – 77 - EA7 Emporio Armani Milan

2014-15 - Top 16 - EA7 Emporio Armani Milan 71 – 82 Fenerbahçe Beko

2014-15 – Normal Sezon - EA7 Emporio Armani Milan 74 – 80 Fenerbahçe Beko

2014-15 – Normal Sezon – Fenerbahçe Beko 77 – 74 EA7 Emporio Armani Milan

2013-14 - Top 16 - Fenerbahçe Beko 73 – 82 EA7 Emporio Armani Milan

2013-14 - Top 16 - EA7 Emporio Armani Milan 90 – 85 Fenerbahçe Beko

2011-12 - Top 16 EA7 Emporio Armani 85 – 72 Fenerbahçe Beko

2011-12 - Top 16 Fenerbahçe Beko 65 – 63 EA7 Emporio Armani