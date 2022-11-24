Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı (CANLI)

Fenerbahçe Beko, Dimitris Itoudis yönetiminde sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Sarı Lacivertliler, ligde yoluna 6’da 6’yla devam ediyor. Itoudis’in öğrencileri asıl damgayı ise Turkish Airlines EuroLeague’de vurdu. Muhteşem bir form yakalayan Fenerbahçe Beko’nun son kurbanı Monaco oldu. Sarı Lacivertliler, deplasmanda güçlü rakibini 96-93’le devirdi. EuroLeague’de bu sezon 9 maçın 8’ini kazanarak zirveye kurulan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasındaki ikinci sınavını İtalya'da Olimpia Milano karşısında veriyor.

Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko (Karşılaşmada ilk periyot oynanıyor)

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En iyi ikinci açılış

Sarı-Lacivertliler’in bundan önceki en iyi sezon açılışı, Obradoviç yönetiminde 2018-19 sezonunda ilk 16 maçta aldığı 15 galibiyetle olmuştu. Rakip Olimpia Milano için işler hiç de yolunda değil. İddialı kadrosuna rağmen aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşatan İtalyanlar, son olarak taraftarı önünde Anadolu Efes’ten tam 29 sayı fark yedi, 80-51 kaybetti.

Milano zor durumda

Euroleague’de 9 maçın 6’ında mağlup olan Olimpia Milano’nun üzerindeki baskı çok yüksek. Anadolu Efes mücadelesinde İtalyan taraftarlar, kendi oyuncularını ıslıkladı. Coach Ettore Messina için işler yolunda gitmiyor. Son derece moralli ve formda olan Fenerbahçe Beko, Milano maçını da kazanarak liderliğini korumaya kararlı.

Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

22.30’da Mediolanum Forum’da başlayan Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı S Sport'tan naklen yayınlanıyor. Robert Lottermoser, Gytis Vilius, Uros Nikolic hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde.

Takım İstatistikleri – Hücum (Armani Milano - Fenerbahçe Beko):

Atılan Sayı: 67.9 – 87.4

2 Sayı: %46.9 - %58.4

3 Sayı: %31.8 - %40.8

Serbest atış: %78.1 - %76.3

Ribaund: 32.6 – 34.3

Asist: 15.0 – 19.9

Top çalma: 6.8 – 7.1

Blok: 2.1 – 1.9

Takım İstatistikleri – Savunma (Armani Milano - Fenerbahçe Beko):

Yenilen Sayı: 74.4 – 75.8

2 Sayı: %51.4 - %50.8

3 Sayı: %37.4 - %34.1

Serbest atış: %75.4 - %76.3

Ribaund: 37.6 – 32.0

Asist: 14.8 – 15.1

Top çalma: 6.9 – 6.2

Blok: 2.9 – 2.8

İstatistik Liderleri (Armani Milano - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Kevin Pangos 10.4 – Johnathan Motley 14.3

Ribaund: Nicolo Melli 5.0 – Johnathan Motley 5.6

Asist: Kevin Pangos 3.4 – Nick Calathes 6.1

Top çalma: Devon Hall 1.3 – Nick Calathes 1.4

Verimlilik: Nicolo Melli 12.2 – Johnathan Motley 17.8