Olimpia Milano, Davide Moretti’yi kadrosuna kattı

Turkish Airlınes Euroleague’de sezonun iptal edilmesinin ardından, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında ilk hamle Olimpia Milano’dan geldi. İtalyan ekibi, 22 yaşındaki oyun kurucu Davide Moretti ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

1998 doğumlu oyuncu kariyerini, Texas Tech Koleji’nde sürdürüyordu. 2014’te Pistoia’da başlayan profesyonel kariyerine iki sezon Treviso’da devam ettikten sonra Amerika Birleşik Devletleri’nin yolunu tutan Moretti, üç sezondur Texas forması giyiyordu.

Bu sezon kolejde 13 sayı, 2 asist ortalaması yakalayan Moretti %38 ile üçlük attı. Davide Moretti, 2016’da Türkiye’de düzenlenen 18 yaş altı Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda İtalya milli takımıyla bronz madalya kazanmıştı. (beIN SPORTS)