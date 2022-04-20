Turkish Airlines Euroleague play-off ikinci maçında Anadolu Efes, İtalyan temsilcisi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Ergin Ataman yönetimindeki Lacivert-Beyazlılar mücadeleden galibiyetle ayrılarak İstanbul'da oynanacak olan maçlar öncesi seriyi 2-0'a getirmek istiyor. Milano ise seriye dengeyi getirme peşinde olacak.

Anadolu Efes, rakibi ile oynadığı ilk karşılaşmayı 64-48 kazanmış ve seride 1-0 öne geçmişti. 5 maç üzerinden oynanacak olan Play-off eşleşmesinde 3 galibiyete ulaşan taraf adını Sırbistan'ın başkenti Belgard'da gerçekleştirilecek olan Final Four'a yazdıracak.

Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

21 Nisan 2022 (Yarın) Mediolanum Forum’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 21:30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Avrupa'da 763. maç

Avrupa arenasındaki 763. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 762 karşılaşmada 434 galibiyet ve 328 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 57,0) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 515. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 514 karşılaşmada 277 galibiyet ve 237 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,9) elde etti.

Önceki karşılaşmalar

Anadolu Efes ile Olimpia Milano, Avrupa kupalarında bugüne kadar 35 kez karşılaşırken, Laicvert-Beyazlılar 22 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. İki takım arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta iki ekip de birbirlerini birer kez mağlup etti. Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 33 karşılaşmada ise Anadolu Efes 21 galibiyet ve 12 mağlubiyet elde etti.