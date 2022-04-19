Turkish Airlines Euroleague’de normal sezonu altıncı sırada tamamlayan Anadolu Efes, play-off birinci maçında ligi üçüncü sırada bitiren İtalyan temsilcisi Olimpia Milano'ya konuk olacak. Ergin Ataman yönetimindeki Lacivert-Beyazlılar Mediolanum Forum’da oynanacak olan karşılaşmayım kazanarak Play-off’a galibiyet ile başlamak istiyor. İtalyan ekibi ise ev sahibi avantajını kullanmanın peşinde.

5 maç üzerinden oynanacak olan Play-off eşleşmesinde 3 galibiyete ulaşan taraf adını Sırbistan'ın başkenti Belgard'da gerçekleştirilecek olan Final Four'a yazdıracak.

Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

19 Nisan (Bugün) Mediolanum Forum’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 20:00’de başlayacak ve beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Avrupa'da 762. maç

Avrupa arenasındaki 762. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 761 karşılaşmada 433 galibiyet ve 328 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,9) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 514. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 513 karşılaşmada 276 galibiyet ve 237 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,8) elde etti.

Önceki karşılaşmalar

Anadolu Efes ile Olimpia Milano, Avrupa kupalarında bugüne kadar 34 kez karşılaşırken, Lacivert-Beyazlılar 21 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. İki takım arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta iki ekip de birbirlerini birer kez mağlup etti. Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 32 karşılaşmada ise Anadolu Efes 20 galibiyet ve 12 mağlubiyet elde etti.

Üç galibiyete ulaşan takımın adını Final Four’a yazdıracağı serinin ikinci karşılaşması 21 Nisan Perşembe günü yine Mediolanum Forum’da oynanacak.



