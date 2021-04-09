Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 34. ve son hafta maçında İtalya’nın AX Armani Exchange Milan takımına konuk olacak. Euroleague’in 33. hafta maçında Anadolu Efes, İspanya’nın TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz takımını deplasmanda 111-101 mağlup etmiş, AX Armani Exchange Milan ise Yunanistan’ın Panathinaikos Opap takımına deplasmanda 86-83 yenilmişti. Euroleague’de 33. haftanın ardından Anadolu Efes 22 galibiyet ve 11 mağlubiyet ile 3., AX Armani Exchange Milan ise 20 galibiyet ve 13 mağlubiyet ile 4. sırada yer alıyor.

Son maçlar öncesinde puan tablosunda 3. sırada yer alan Anadolu Efes’in 4’üncü sıraya inme ihtimali bulunmuyor. Lacivert Beyazlı ekip, 2. sırada bulunan bir maçı eksik Rus ekibi CSKA Moskova’nın iki maçını kaybetmesi durumunda AX Armani Exchange Milan’ı yendiği takdirde Euroleague'de normal sezonu 2. sırada bitirecek.

Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Mediolanum Forum’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 21:45’te başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı takımımız 72-69 kaybetmişti.

Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa kupalarında bugüne kadar 31 kez karşılaşırken, temsilcimiz 21 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında, 1996 yılında Koraç Kupası Finali’nde ilk maçı 76-68 kazanan Efes, ikinci maçı 77-70 kaybetmesine rağmen kupayı kazanmayı başarmıştı.

Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 29 karşılaşmada ise Anadolu Efes 20 galibiyet ve 9 mağlubiyet elde etti.