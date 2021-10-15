Olimpia Milano-Anadolu Efes (CANLI)

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 4. hafta maçında Olimpia Milano'ya konuk oluyor. Lige kötü bir başlangıç yapan Ergin Ataman yönetimindeki Efes, ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Geçen sezonun şampiyonu, Real Madrid’e deplasmanda 82-69, evinde de CSKA Moskova’ya ise 100-96 mağlup oldu. Anadolu Efes, 3. hafta mücadelesinde de LDLC ASVEL’e 75-73 yenildi. Olimpia Milano ise sezona iyi bir başlangıç yaptı ve ilk 3 maçını kazanmayı başardı.

MAÇ BAŞLADI

İLK ÇEYREK SONUCU: Olimpia Milano 16-21 Anadolu Efes

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Olimpia Milano-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mediolanum Forum'da oynanan Olimpia Milano-Anadolu Efes maçı bu akşam TSİ 21.30'da başladı. beIN Sports 3'ten naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 731. maçına çıktı

İtalya temsilcisi Olimpia Milano'ya konuk olan Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 731. maçına çıktı. Lacivert Beyazlı takım, Avrupa kupalarında oynadığı 730 karşılaşmada 415 galibiyet ve 315 yenilgi aldı.

EuroLeague'de 483. maçında

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroLeague'de ise 483. maçına çıktı. Bu organizasyonda 258 galibiyet elde eden Lacivert Beyazlılar, 224 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu.

20'sini Anadolu Efes kazandı

Temsilcimiz, Milano ile toplamda ise 32 kez karşı karşıya geldi. Rakibine 21 maçta üstünlük sağlayan Anadolu Efes, 11 karşılaşmayı yenilgiyle tamamladı. Taraflar, FIBA organizasyonlarında birbirlerine birer kez üstünlük sağladı. İki takım EuroLeague'de 30 kez karşılaşırken bunların 20’sini Anadolu Efes kazandı. İtalya temsilcisi ise 10 maçta galibiyet elde etti.