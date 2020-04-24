Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden İtalya Lega Basket ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan, Ettore Messina yönetiminde yeni sezona iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara şimdiden başladı.

SuperBasket'in haberine göre İtalyan ekibi, bu sezon temsilcimiz Anadolu Efes'le fark yaratan Chris Singleton'ı ilk hedefi olarak belirlemiş durumda.

31 yaşındaki oyuncunun, Efes ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunurken SuperBasket'e göre Anadolu Efes, bütçe anlamında bir kısıtlamaya giderse oyuncu, AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın yüksek teklifini değerlendirebilir.