Turkish Airlines EuroLeague'in 11. maç döneminde İtalyan ekibi AX Olimpia Milan, İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı konuk etti.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi Milan, 22-20 önde tamamlamayı başardı.

İkinci çeyrekte 18-28'lik periyot skoruyla öne geçen Gran Canaria ise ilk yarıyı da 40-48 üstün kapattı.

8 sayılık farkı üçüncü çeyrekte 63-71 ile koruyan konuk ekip, maçı da 86-94'lük skorla kazanmayı başardı.

İspanya Ligi'nde oynadığı 5 iç saha maçını da kaybeden, EuroLeague'deki ilk 4 deplasman maçında da galibiyet alamayan Gran Canaria, temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen'in ardından AX Olimpia Milan'ı da mağlup ederek üst üste 2 deplasmandan galibiyet çıkarmayı başardı.

İspanya temsilcisi, toplamda da 11. maçında 4. galibiyetini elde ederken AX Olimpia Milan ise 5. yenilgisini aldı.

AX Olimpia Milan'da Mike James'in 26 sayı, 8 asist, 4 ribauntluk etkileyici performansı galibiyet adına yeterli olmazken Arturas Gudaitis de 16 sayı, 17 ribaunt ile yıldızlaştı.

Süre alan tüm oyuncuların skor katkısı yaptığı Gran Canaria'da ise son haftaların formda ismi Marcus Eriksson 17 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Kim Tillie 12 sayı üretti.