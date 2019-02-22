Turkish Airlines EuroLeague'in 23. maç döneminde İtalya temsilcisi AX Olimpia Milan, sahasında konuk ettiği İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'i 87-83 mağlup etti.
Büyük çekişmenin yaşandığı maçı kazanmayı başaran AX Olimpia Milan, Play-Off adına da önemli bir galibiyet aldı.
AX Olimpia Milan, EuroLeague'de üst üste 4. galibiyetini alırken toplamda da 23. maçında 12. kez galip geldi.
Maccabi Tel Aviv ise bu sonuçla toplamda 23. maçındaki 13. yenilgisini aldı.
AX Olimpia Milan'da Mike James 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ile öne çıkarken Curtis Jerrells 16, Jeff Brooks 15 sayı üretti.
Maccabi Tel Aviv'de Scottie Wilbekin 20 sayıyla maçın en skoreri olurken Michael Roll 16, Johnny O'Bryant da 14 sayıyla oynadı.