Boston Celtics'te iyi bir sezon geçiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Brad Wanamaker, cazip bir teklifle yeniden Avrupa'ya dönebilir.

RealOlimpiaMilano'dan Alessandro Maggi'nin haberine göre İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan, Wanamaker'ı önümüzdeki sezon kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon NBA'den yaptığı flaş Shelvin Mack hamlesinden istediğini alamayan Messina, onun boşluğunu bir başka NBA oyuncusuyla doldurmayı planlıyor.

Profesyonel kariyerine İtalya'da Teramo formasıyla başlayan Wanamaker; 2016-17'de Darüşşafaka, 2017-18'de ise Fenerbahçe formaları giymişti.



