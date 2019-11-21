Turkish Airlines EuroLeague'in çift maç haftasının ikinci etabı olan 10. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda AX Armani Exchange Olimpia Milan ile karşı karşıya geliyor.

İki ekibin de 9'ar maç sonunda 2'şer galibiyetleri bulunuyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, oynadığı son 2 deplasman maçını kazanırken bu serisini sürdürmek istiyor.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

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Olimpia Milan - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Mediolanum Forum’daki karşılaşma TSİ 22.45’te başladı. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 420. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 419 karşılaşmada 214 galibiyet ve 205 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 51,1) elde etti. Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa kupalarında bugüne kadar 28 kez karşılaşırken, takımımız 19 galibiyet ve dokuz mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında, 1996 yılında Koraç Kupası Finali’nde ilk maçı 76-68 kazanan takımımız, ikinci maçı 77-70 kaybetmesine rağmen kupayı kazanmayı başarmıştı. Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 26 karşılaşmada ise takımımız 18 galibiyet ve sekiz mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in dokuzuncu haftasının ilk gün maçlarında Anadolu Efes, Fransa’nın LDLC Asvel Villeurbanne takımını deplasmanda 90-84 mağlup etmiş, AX Armani Exchange Milan ise İsrail’in Maccabi Fox Tel Aviv takımını evinde 92-88 yenmişti.

Euroleague’de dokuzuncu haftanın ilk gün maçlarının ardından Anadolu Efes yedi galibiyet ve iki mağlubiyet ile birinci, AX Armani Exchange Milan da yedi galibiyet ve iki mağlubiyet ve averaj ile ikinci sırada yer alıyor.