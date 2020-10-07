Olgun Aydın, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile transferin son gününde ortaya çıkan video görüntüsüyle ilgili bir açıklama yaptı. Aydın'ın açıklaması şu şekilde: Kamuoyunun dikkatine: sosyal medyada BJK Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi ve benimle ilgili çıkan sözde transfer haberleri tamamen safsatadan ibarettir. Sn. Başkan ile ortak dostlarımızın olduğu bir ortamda tanıştık. Sn. Başkan, yakın bir dostumla telefon konuşması yapmaktaydı, ben de nezaketen selam verdim telefondaki arkadaşıma.

Bunu bir transfer pazarlığına çevirerek, adımı bile doğru yazmaktan aciz bazı ahlak fukaralarının benim üzerimden Sn. Çebi'yi yıpratmaya kalkmalarını üzüntüyle seyrediyorum.

Benim Beşiktaş kulübü ile birkaç yıldır ticaretim olmamıştır ancak geçmişte oldukça faydalı işler yaptım Beşiktaş’a ki bundan sonra da olabilir.

Bir kez daha belirtiyorum, Sayın Ahmet Nur Çebi’yle orada dost meclisinde tanıştım, Kendisini tanıdığıma da çok mutlu oldum.

Saygılarımla Olgun AYDIN