Salomon, Merrell, Jack Wolfskin, Quiksilver, Roxy, Burton, Billabong, Babolat, Phenix, Rossignol, Bogner Fire & Ice gibi kategorisinin en iyisi 65’ten fazla markayı, Türkiye ile Gürcistan'ın 11 farklı şehrinde yer alan SPX mağazaları ve online satış ortamıyla birlikte toplam 45 noktada bir araya getiren Olgar Grup, outdoor kategorisinde yer alan kişi, kuruluş ve organizasyonlara verdiği sponsorluk destekleriyle de dikkat çekiyor.

Pek çok branştan ve kategoriden 30’dan fazla isim

Olgar Grup'un sponsorluk faaliyetlerinin başını, bireylere vermekte olduğu destekler çekiyor. Koşu, kayak, snowboard, yelken, tenis, bisiklet, kaykay, surf, motor sporları ve kickboks branşlarında mücadele eden sporcuların yer aldığı 30'u aşkın kişiden oluşan bu büyük ailenin içinde; Abdürrahim Korkmaz, Ahmet Samet Erdem, Babür Vatansever, Başak Eraydın, İsmail Emre Dalgıç, Ogan Tüzel, Tuğhan Kırbaç gibi isimler bulunuyor. Ayrıca doğada sık sık vakit geçirmeyi seven veya adrenalini yüksek aktivitelerden hoşlanan ünlü simalar da yine bu ekipte yer alıyor.

Kulüpler ve spor okulları

Yalnızca bireysel sponsorluklarla yetinmeyen Olgar Grup, ülkemize yeni sporcu kazandırma konusunda kilit öneme sahip olan spor kulüpleri ve okullarına da destek veriyor. Bireylerde olduğu gibi farklı spor branşlarında faaliyet gösteren bu kuruluşların isimleri ise şu şekilde;

ASPC

Bodrum Karya

Marmara Yelken Kulübü

Tuğhan Kırbaç - Snowboard Yarış Okulu

ve Wishbone

Koşu takımı ve Salomon Cappadocia Ultra Trail

Patika koşusu denildiğinde dünyada akla gelen ilk marka olan Salomon, yol koşusunda da hayata geçirdiği devrim niteliğindeki atılımların ardından Türkiye'de kurduğu koşu takımı ve bu takımda yer alan birbirinden değerli sporcularıyla adından sık sık söz ettiriyor. Antrenör Utkuer Yaşar'ın çalıştırdığı takım kadrosunda bulunan Aykut Çelikbaş, Aysel Yalaç, Elif Gürsoy, Faruk Kar, Gürkan Açıkgöz, Mehmet Soytürk ve Tuğba Tetik, katıldıkları ulusal ve uluslararası birçok yarışta önemli dereceler elde ederek hem takımlarını hem de ülkemizi başarıyla temsil ediyorlar.

Salomon'un koşu sporu adına ülkemizde gerçekleştirdiği bir diğer büyük proje ise, Salomon Cappadocia Ultra Trail. 2014 yılında ilk kez hayata geçen ve 2017'den beri de dünyanın en özel 28 yarışıyla birlikte World Tour takviminde yer alan Salomon Cappadocia Ultra Trail sayesinde, dünyanın dört bir yanından binlerce elit sporcu, Kapadokya'nın müthiş atmosferinde bir araya gelerek hem kendileriyle hem birbirleriyle hem de doğa şartlarıyla kıyasıya bir mücadele veriyorlar.

Türkiye’yi 30 yılı aşkın süredir en iyi outdoor ve extreme spor malzemeleriyle buluşturan Olgar Grup, spora ve sporcuya verdiği desteği daha da ileri taşımayı hedefliyor.