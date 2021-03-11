Ölen atla poz veren jokeye ceza! 12 ay men...

BBC'de yer alan habere göre; İrlandalı amatör jokey Rob James'in, ölü bir atın sırtının üstünde bulunduğunu gösteren videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Jokey, 12 ay men cezasına çarptırıldı.

İrlanda At Yarışları Düzenleme Kurulu (IHRB) Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre jokey Rob James'in at yarışlarının bütünlüğüne ve itibarına zarar verecek bir tavır sergilediğini belirterek jokeye 12 ay men cezası verdi.

Özür Diledi

Rob James, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Tamamen uygunsuz ve saygısız davranışlarım için özür dilemek istiyorum." ifadelerinde bulundu.