Ölen atla poz veren jokeye ceza! 12 ay men...
İrlanda'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İrlandalı amatör jokey Rob James'in ölü bir atın sırtına tırmandığını gösteren videonun sosyal medyada yayılması tepkileri beraberinde getirdi. Jokeye 12 ay men cezası verildi.
BBC'de yer alan habere göre; İrlandalı amatör jokey Rob James'in, ölü bir atın sırtının üstünde bulunduğunu gösteren videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Jokey, 12 ay men cezasına çarptırıldı.
İrlanda At Yarışları Düzenleme Kurulu (IHRB) Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre jokey Rob James'in at yarışlarının bütünlüğüne ve itibarına zarar verecek bir tavır sergilediğini belirterek jokeye 12 ay men cezası verdi.
Özür Diledi
Rob James, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Tamamen uygunsuz ve saygısız davranışlarım için özür dilemek istiyorum." ifadelerinde bulundu.