Oleksandr Zinchenko, canlı yayında muhabiri öptü!
Ukrayna'nın EURO 2020 elemelerinde dün gece kendi sahasında Sırbistan'ı 5-0'la bozguna uğrattığı karşılaşma sonrası çok konuşulacak bir olay yaşandı. Ev sahibi ekibin Manchester City'de forma giyen yıldız ismi Oleksandr Zinchenko, maçın ardından kendisiyle röportaj gerçekleştiren Vlada Sedan'ı öptü.
Ukrayna, EURO 2020 elemelerinde dün gece Lviv'de konuk ettiği Sırbistan'ı 5-0'la bozguna uğratırken karşılaşma sonrasında çok konuşulacak bir olay yaşandı. Ev sahibi ekibin Manchester City'de forma giyen yıldız oyuncusu Oleksandr Zinchenko, maçın ardından kendisiyle röportaj gerçekleştiren Futbol 1 ve Futbol 2 kanallarının muhabiri Vlada Sedan'ı öptü. Sedan, Zinchenko'nun bu hareketi sonrası önce güldü, sonra da utanarak yüzünü kapattı.