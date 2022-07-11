Oleksandr Karavaev: Fenerbahçe organize bir takım

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'de tecrübeli futbolcu Oleksandr Karavaev, Sarı-Lacivertli ekip hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dinamo Kiev'in internet sitesinde yer alan açıklamalara göre maçın hazırlıklarına devam ettiklerini belirten Karavaev, "Şu anda yüzde 100 hazır olduğumuzu söyleyemem ama şimdiden yüksek bir fiziksel hazırlık düzeyine yaklaşıyoruz. Antrenmanlarda yaptıklarımızı sahaya taşıyor ve her gün forma giriyoruz." dedi.

"Fenerbahçe organize bir takım"

Fenerbahçe'nin Partizan maçını izlediklerini söyleyen Ukraynalı futbolcu, Sarı-Lacivertlilerin organize bir takım olduğunun altını çizerek, "Fenerbahçe'nin Partizan'a karşı oynadığı maçı izledik. Geçen sezon Benfica'nın başındayken yollarımızın kesiştiği Jorge Jesus yönetiminde organize bir takım diyebilirim. Fenerbahçe oyuncuları, hücum başta olmak üzere bireysel olarak çok güçlüler ve sahada uyumlu hareket ediyorlar. Bu nedenle Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelmek için çok dikkatli bir şekilde hazırlanıyoruz." sözlerini dile getirdi.

Fenerbahçe dönemi ve taraftarlar

Fenerbahçe forması giydiği dönem hakkında da konuşan tecrübeli futbolcu, "Fenerbahçe'de yarım yıl geçirdim ve fazla oynamadım. Ancak o dönem geride hoş hatıralar bıraktı, çünkü Fenerbahçe'nin çocukluğundan beri kendi kulübüne sahip çıkan ateşli taraftarları var. Bu takımın hissedeceğimiz çok güçlü bir desteği var." ifadelerini kullandı.

"En güçlü iki takım bir araya geldi"

Kura çekiminin turun en güçlü iki takımını karşı karşıya getirdiğini de belirten Karavaev "Kura çekiminin bu eleme turunda en güçlü iki takımı bir araya getirdiğine inanıyorum. Bu nedenle çok zor bir maç olacak. Ancak daha ileri gitmek için şansımız var çünkü bu mücadeleye çok dikkatli yaklaşıyoruz." açıklamasını yaptı.

2017 yılında yarım dönem Fenerbahçe forması giyen Karavaev, Sarı-Lacivertli ekipte 6 maçta forma giymiş ve 1 gol 1 asistlik performans göstermişti.



