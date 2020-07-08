Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi ekiplerinden Beşiktaş Esports'un yıldız ismi Oleksandr "Efias" Yankovich, FANATİK'e özel açıklamalarda bulundu. Espordaki geleceğine dair önemli açıklamalarda bulunan Efias, "30 yaşına kadar mekaniklerim kötüleşmeden espor sektöründe oyuncu olarak kalmayı hedefliyorum. Sonrasında ise koç ya da sunucu olabilirim, kim bilir?" ifadelerini kullandı.

İşte Efias ile yaptığımız keyifli röportaj:

Sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptınız? Bu konuyla ilgili neler düşünüyorsun? Yaz Mevsimi'nde hedef şampiyonluk diyebilir miyiz?

Henüz her şey bitmiş değil. Bu avantajın farkındayız. Aslında rehavete kapılmadık ama bazı aksaklıklara cevap ararken sorunlar yaşadık. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Play-offlar oynanmadan şampiyon belli olmuyor. Beşiktaş'ı en iyi yerlerde göstereceğimizden taraftarımızın şüphesi olmasın.

League of Legends espor turnuvaları arasında şu an Türkiye’de hit seviyede. Bunun nedeni sizce tam olarak nedir? Neden genç oyuncuların da tercihi haline gelen bir spor halinde geldi? Bir sporcu olarak bu gelişmeleri nasıl yorumlamak ister?

LoL artık dünya çapında bir oyun. Bu oyunun bir parçası olmak benim için de harika bir duygu. Çok daha gelişeceğine inanıyorum.

Korona virüs etkisi nedeniyle espor dünyası tüm dünyada büyük bir ivme kazandı. Bu konuyla ilgili görüşlerin nelerdir?

Korona virüs etkisiyle de olsa espor dünyasına ilginin artması beni mutlu ediyor. İnsanlar evlerinde kalınca bazen vakit geçirmek, bazen de eğlenmek için farklı hobiler edinmeye başladılar. Espor da bunlardan biri. İvme kazanmasında bir diğer neden de sunulan fırsatlar ve destekler. Sponsorumuz olan İncehesap.com, hem ekipman ve bilgisayar konusunda güzel fırsatlar sunuyor hem de Türkiye’de gaming sektörünün gelişimi için çalışıyor. Bu da çok değerli.

Online oynamak mı, yoksa arenada taraftarlarla oynamak mı? Senin için en rahatı hangisi?

Kesinlikle sahnede taraftarların desteğiyle oynamayı tercih ederim

Kendi adına gelecek hedeflerin nelerdir?

Şimdilik rolümde en iyisi olmak. Düşündüğümde, 30 yaşına kadar mekaniklerim kötüleşmeden espor sektöründe oyuncu olarak kalmayı hedefliyorum. Sonrasında ise koç ya da sunucu olabilirim, kim bilir?

Mehmet Caner Kolağasıgil / Fanatik Özel