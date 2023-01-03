İskoçya'da ezeli rakipler Rangers ile Celtic, Old Firm'de karşı karşıya geldi. Premiership'in 20. haftasında oynanan mücadelede 4 gol çıktı. Rangers'ın sahası Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk gol 5. dakikada Maeda'dan konuk ekip adına geldi ve ilk yarı Celtic'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 47. dakikada Kent, Rangers'a beraberliği getiren golü atarken, 53'te kazanılan penaltı vuruşunu Tavernier filelere göndererek ev sahibi 2-1 öne geçti.

Celtic'in beraberlik çabaları ise 88'de sonuç verdi. Furuhashi, attığı golle konuk takıma beraberliği getirdi, mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla Celtic, 55 puana yükselerek Rangers ile arasındaki 9 puanlık farkı korudu. Rangers'ta Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.