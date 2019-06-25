Bu sezon ilk kez mücadele edeceği Süper Lig için güçlü bir kadro kurmak isteyen Gazişehir Gaziantep’in hafta içerisinde Sissoko, Regattin ve Emre Çolak gibi pek çok transferini açıklaması bekleniyor. Kırmızı-Siyahlılar, Kayserispor’dan Umut Bulut ve Rumen forvet Denis Alibec ile de büyük oranda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Listeye giren son isimler ise yine flaş...

Gazişehir, Trabzonspor’dan ayrılan Olcay Şahan ve Erzurumspor’un başarılı file bekçisi İbrahim Sehic’i de takıma kazandırmak üzere. Her iki oyuncuyla da yapılan görüşmeler neticesinde mutlu sona ulaşıldığı bildirildi.

Ayhan Akman çalışıyor

Transfer çalışmalarını sportif direktör Ayhan Akman ve teknik direktör Marius Sumudica’nın beraber yürüttüğü Gaziantep ekibinde görüşme halinde olunan isimlerin bu hafta içerisinde açıklanması beklenirken, sürpriz isimlerin de kadroya katılabileceği vurgulandı.