Trabzonspor'da 2.5 sezondur forma giyen Olcay Şahan, Bordo-Mavili kulübe veda etti.

31 yaşındaki deneyimli oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, gelecek sezon Trabzonspor'da olmayacağını duyurdu.

Kararı Twitter'dan duyuran Olcay Şahan, ''Geldiğim ilk günden bu güne Trabzonspor formasını onur ve gururla taşıdım. Süre aldığım her dakika büyük Trabzonspor taraftarını mutlu etmek için terimin son damlasına kadar savaştım. Feda olması gerektiğinde feda deyip elimden geleni yaptım. Beni iyi günde, kötü günde destekleyen, yanımda olan bütün herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada çok güzel anılarım oldu. Şimdi veda zamanı. Hakkınızı helal edin, hoşçakalın.

Bu sezon 19 lig maçında Trabzonspor formasıyla sahada yer alan Olcay Şahan, 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.



