



Olcay Şahan, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile özür diledi. İşte o açıklama;

Buraya gelmemdeki en büyük etken Denizlispor camiasının ve taraftarının büyüklüğüdür. Sosyal medyada paylaşılan videoda asla ve asla Denizlispor'u küçük görme gibi bir niyetim olmadı, olamaz. Ancak yanlış anlaşıldıysam büyük Denizlispor camiasından özür dilerim. Beni tanıyanlar ve kişiliğimi bilenler hiç bir şeyi küçümsemeyeceğimi bilirler. Ben bu kutsal formayı gururla taşıdığımı belirtmek istiyorum. Buraya sezon başı kampı geçirmeden geldim. Tam kendimi bulduğumu düşündüğüm zamanda taraftarlarımızın Beşiktaş ve Sivasspor maçlarında bana verdiği tepki beni çok üzdü. Benim taraftarlarımızdan tepkiye değil, desteklerine ihtiyacım olduğu belirtmek istiyorum. Önümüzde çok önemli bir Ç.Rizespor maçı var. Taraftarlarımızın beklentilerinin çok büyük olduğunun bilincindeyim. En kısa sürede performansımla kendimi sizlere sevdirip, affettireceğimden şüphem yok.

Saygılarımla OLCAY ŞAHAN