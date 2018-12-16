Olcay Şahan'dan imalı paylaşım!

Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan ve Trabzonspor'da forma giyen Olcay Şahan, Siyah Beyazlı ekiple oynadıkları maçın ardından sosyal medya hesabından imalı bir mesaj yolladı.

16 Aralık 2018, Pazar 22:10
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Olcay Şahan'dan imalı paylaşım!

Siyah-Beyazlı formayı 2012-17 sezonları arasında sırtlayan Olcay Şahan, 2017 yılının ara transfer döneminde 200 bin Euro karşılığında Trabzonspor’un yolunu tutmuştu.Tecrübeli kanat oyuncusunun Beşiktaş’a geri dönüş yolunda olduğu ortaya çıktı.

Bu haberlerin ardıdan Beşiktaş, Vodafone Park'ta 16. hafta mücadelesinde Trabzonspor'u konuk etti.

Yüsek tempoda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Fırtına zorlu deplasmandan 2-1'lik galibiyete çok yakında ama oyuna sonradan giren Mustafa Pektemek 90+6'da attığı golle buna izin vermedi. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi ve her iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.

Maçın ardından dikkat çeken detayların başında Olcay Şahan'ın attığı mesaj geldi. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından "Az kaldı" mesajını paylaştı. Bu mesaj kısa zamanda büyük yankı uyandırdı ve Beşiktaş'a transfer olup olmadığının sorulaırnı akıllara getirdi.





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