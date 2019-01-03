Trabzonspor'un deneyimli futbolcusu Olcay Şahan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve forma için savaşmayı tercih ettiğini açıkladı.

İşte Olcay Şahan'ın o açıklaması:

Performans düşüklüğü sebebiyle kulübümün hazırladığı özel antrenman programına tüm inancım ve gücüm ile başladım. Bu özel antrenman programı ile performansımı en üst seviyeye çekip tekrardan takımıma layık olmak istiyorum. Bu kutsal forma için ayrılmak yerine savaşmayı tercih ediyorum.

Trabzonspor'da hedeflerim büyük, kulübümün zarar görmemesi için hiç bir hamle yapmayacağımı da bildirmek isterim.