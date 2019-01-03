Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin’in, “Zeki ve Olcay için gelen tekliflere açığız” açıklamasının ardından Olcay’a teklif yağıyor... Teknik direktör Ünal Karaman’ın gelecek planlamasında yer almayan 31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe, Bursaspor, Göztepe ve Kayserispor’un devrede olduğu iddia edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın, Trabzon’da beraber çalıştığı tecrübeli oyuncuyu ısrarla kadrosunda görmek istediği öne sürülürken, Bursaspor’un başında yer alan Samet Aybaba’nın da Beşiktaş’tan eski öğrencisi olan Olcay’ın transferine onay verdiği kaydedildi.

200 bin Euro’ya gelmişti

Göztepe ise Yasin Öztekin’in olası ayrılığı nedeniyle yıldız oyuncuyu gündemine alırken, Kayserispor’da teknik direktör Hikmet Karaman’ın da transfer yasağının kalkması halinde ilk olarak Olcay Şahan için mesai verilmesini istediği öğrenildi. Bordo- Mavili yönetim, 2016-17 sezonun devre arasında 200 bin Euro karşılığında transfer edilen başarılı oyuncudan en az 500 bin Euro’luk bir gelir bekliyor.

Bu haberi de okudular Trabzonspor'da acil kaynak aranıyor